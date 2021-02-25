İnci Kolejinde bursluluk maratonu başladı

Nitelikli eğitimin önemi her geçen gün daha da artarken, veliler de çocukları için en iyi olanı istiyor.

“Her çocuk bir İnci'dir” felsefesiyle hareket ettiklerini söyleyen İnci Koleji Kurucu Temsilcisi Mehmet Postallı, çocukların en iyi eğitimi alabilmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Gerekli Covid-19 önlemlerini alarak “İnci Bursluluk Sınavı”nı gerçekleştireceklerini söyleyen Postallı, “Velilerin içleri rahat olsun.” diyerek sözlerine devam etti. 27-28 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınava 3.,4.,5.,6. ve 7. sınıf öğrencileri girerek İnci Kolejinden burs alma hakkını kazanabilecekler. “2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında bizimle olacak İncilerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz” diyen Mehmet Postallı tüm öğrencilere, sınavda şanslarını denemeleri çağrısında bulundu.