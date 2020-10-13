İnci Kolejinde ilkokullar yüz yüze eğitime başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca alınan kararla ilkokul 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf ile 8'inci sınıf ve 12'nci sınıf öğrencileri de yüz yüze eğitime geçti. Bu Kapsamda İnci Kolejinde ilkokullar ve 8. sınıflar için yüz yüze eğitim başladı.

Sabah saatlerinde velileriyle Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan İnci Kolejine gelen tüm öğrenciler ve öğretmenler güvenlik görevlileri tarafından ateşleri ölçülerek, maske, dezenfektan ve mesafe kuralları gözetilip sınıflara alındı. Sınıflarda öğrenci mevcudu sosyal mesafeye göre gruplara ayrıldı. Okul binasına hiçbir şekilde veli alınmadı.

"Mutlulukları gözlerine yansıdı''

İnci Koleji öğrencileri uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitim görecek olmanın mutluluğunu yaşarken, virüsün biran önce sona ermesini isteyerek okullarına eskisi gibi gitmek istediklerini söyledi.

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak, ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci sınıflara kurulan elektronik sistemle uzaktan eğitimle derslerine devam edebilecektir.

Ortaokul 5'inci, 6'ncı ve 7'nci sınıflar uzaktan eğitime devam edecektir.