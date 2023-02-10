İhlas Haber Ajansı

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İncirlik Koordinasyon Merkezi 24 saat aralıksız görev yapıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Adana’daki İncirlik Üssü’nde Lojistik Koordinasyon Merkezi’nin 24 saat aralıksız çalıştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Adana'daki İncirlik Üssü'nde Lojistik Koordinasyon Merkezi'nin 24 saat aralıksız çalıştığını bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Adana'daki İncirlik Üssü'nde meydana gelen Lojistik Koordinasyon Merkezimiz, 24 saat aralıksız olarak yaralılarımızın tahliyesi ve yardım malzemelerinin ulaştırılması için devlet kurumlarıyla düzenleyici olarak dağıtıyor” denildi.

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