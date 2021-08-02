İnebeyli Göleti ile 4 bin 480 dekar arazi sulanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün yaptığı yatırımlarla Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki İneybeyli Göleti 4 bin 480 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki İnebeyli Göleti'nin tamamlanması ile 2021 birim fiyatlarında ülke ekonomisine yıllık 26 milyon 600 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaların tamamlanması ile gölette depolanacak su ile 4 bin 480 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.

Hedefte ülke ekonomisine yıllık 26 milyon lira katkı sağlamak var

Genel Müdür Yıldız, temelden 24,50 metre, talvegden 22 metre yükseklikte, bin 823 hekometre küp depolama hacimli, 192 metre kret uzunluğunda Kil Çekirdekli Homojen Dolgu tipinde inşa edilen Kocaeli Karamürsel İnebeyli Göleti'nin tamamlanması ile 2021 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 26 milyon 600 bin TL katkı sağlanması hedeflendiğini ifade etti.