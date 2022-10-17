İnegöl Gedikpınar Göleti sulamasında çalışmalar devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Gedikpınar Göleti sulama çalışmaları devam ediyor.

Bursa ve ilçelerinde son dönemde su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Bursa'da 6 bin 220 dekarlık tarım arazisinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan İnegöl Gedikpınar Göleti sulaması inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Projenin tamamlanmasıyla birlikte Bursa ilinde bulunan 6 bin 220 dekar tarım arazisinde modern borulu sistemle sulama yapılacaktır. Projenin tamamlanması ile birlikte bölgede ürün çeşitliliği artacak ve tarıma dayalı sanayi gelişerek bölge halkının sosyoekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlanacaktır” dedi.

Gedikpınar Göleti sulama işi çerçevesinde toplam 37 bin 609 metre HDPE boru hattı ve toplam 5 bin 331 çelik boru hattı yapılacak. Ana boru hattında 4 bin 902 metre HDPE boru imalatı tamamlanırken, 3 bin 196 metre işletme bakım yolu da yapılarak işin yüzde 23,20'si tamamlandı. Kalan boruların döşenip sanat yapılarının tamamlanması ile birlikte işin 2023 yılı içerisinde bitirilmesi planlanıyor.