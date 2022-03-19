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ING Basketbol Süper Ligi: Türk Telekom: 65 - Gaziantep Basketbol: 66

ING Basketbol Süper Ligi’nin 24.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Türk Telekom'a konuk oldu. Büyük heyecana sahne olan maçın son saniyelerine 65-63 geride giren Gaziantep Basketbol, Jarmar Gulley'in serbest atış çizgisinde 3'te 3 atmasıyla kritik maçı 66-65 kazandı.



Salon: Ankara


Hakemler: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi


Türk Telekom: Can Uğur Öğütx 22, Samet Geyikx 17, Clemmons 12, Erdi Gülaslan 3, Berk Demir 3, Johnson 2, Alex Perez 2, Ellis 2, Jared Terrel 2, Dorukhan Engindeniz


Başantrenör: Burak Gören


Gaziantep Basketbol: Milton Doylex 25, Jarmar Gulley 13, OJ Petterson 8, Ryan Shananahan Luther 4, İsmail Cem Ulusoy 7, Harun Apaydın 2, Alpha Kaba 7, Orhan Aydın Haciyeva, Ahmet Furkan Özkan


Başantrenör: Tutku Açık


1. Periyot: 13-18 (Gaziantep Basketbol lehine)


Devre: 28-37 (Gaziantep Basketbol lehine)


3. Periyot: 44-53 (Gaziantep Basketbol lehine)


5 faul alan: Milton Doyle (Gaziantep Basketbol)

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