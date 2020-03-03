İnşaat sektörü uzmanları, Atılım Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu

Sektörün liderleriyle buluşan öğrenciler, aradıkları sorulara bu vesileyle cevap buldu.

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kemal Zaim konferans salonunda, Yapı Topluluğu tarafından “Yapı'da Atılım'20” konferansı düzenlendi. ‘İnşaat sektörü ile ilgili her şey bu zirvede!' mottosuyla gerçekleştirilen konferanslar kapsamında üniversite öğrencileri, alanlarında uzman kişilerle bir araya geldi.

27-28 Şubat tarihlerinde düzenlenen konferansların ilk gününde öğrenciler, Kam A.Ş. Pazarlama Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi Necmi Saraçoğlu, Prota Mühendislik BİM ve Teknoloji Koordinatörü Saniye Öktem, BİMFİLİ BİM Danışmanı Aliye Göçer, Mimtek Akademi 3D Görselleştirme Uzmanı Kamil Kurtuluş, İnşaat Mühendisi Furkan Erdoğan, Gürbüz İskele Kalıp Sistemleri Proje ve Satış Müdürü Gemi İnşaat Mühendisi Tunahan Aksakal, Hilmi Güner Mimarlık Genel Müdürü Hilmi Güner ve Prota Mühendislik Genel Müdürü Danyal Kubin tarafından gerçekleştirilen sunumlara katıldı.

Etkinliğin ikinci gününde İdlib'te meydana gelen saldırı sonucunda şehit düşen 33 Mehmetçik için saygı duruşunda bulunuldu. Öğrenciler daha sonra, Yapı Merkezi Proje Koordinatörü Koray Karahasanoğlu, TMMOB 2. Başkanı Selçuk Uluata, Temelsu Mühendislik Teklif Müdürü Ertuğrul Ersan, ISAG Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kavlak ve Meiser Izgara Departman Yöneticisi Bülent Aldaş'ın sunumlarına katıldı.

Atılım Üniversitesi Yapı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Esra Sezgin, gerçekleştirilen konferanslarla ilgili yapılan çalışmaları aktardı. İnşaat sektörünün öncüleriyle, Atılım Üniversitesi öğrencilerini bir araya getirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sezgin, “Yönetim Kurulu olarak okulumuzda ilk defa böyle bir etkinlik düzenledik. ‘Mühendislik ve Mimarlık Konferansları' adı altında 2 gün süren bir etkinlik. Farklı oturumlarda, farklı şirketlerden konuşmacılar geldi. Hepsi de sektörün önde gelen isimleriydi. Öğrenciler, bu etkinlikler kapsamında farklı teknikler ve metotlar öğrenme şansı yakaladı. Bize, birçok kişi, ‘Siz inşaat okuyorsunuz ama sektör çok kötü. Ne yapacaksın?' diye soruyor. Evet, sektörde bir durgunluk var ama kendini geliştiren, kendisine katkıda bulunan her öğrencinin, istedikten sonra iş bulabileceğini düşünüyorum. Donanım kazandıktan sonra, kalifiye bir eleman olduktan sonra iş mutlaka bulunacaktır. Yönetim Kurulu olarak, umutsuzluğa ve kaygılara kapılmadan etkinliklerimizi düzenlemeye çabalıyoruz. Düzenlediğimiz etkinlik için, 270 kişilik bir kontenjan belirledik, 250 kayıt aldık. Atılım Üniversitesi dışından birçok üniversiteden katılan öğrenciler oldu. Farklı üniversitelere de hitap ettik. Seneye daha güzel, daha donanımlı bir şekilde hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.

“İMO her zaman gençlerin yanında”

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Güral Güven "Ben de Atılım Üniversitesi mezunuyum. Bu etkinliğe katılarak genç meslektaşlarımın yanında olmak, katkı sağlamak, neler yaptıklarını güncel olarak görüp takip etmek istedim. Böyle etkinlikler aracılığıyla, sektörde uzman kişilerle öğrencileri bir araya getirip, gençlere tecrübe aktarımı sağlamak çok önemli. Şu anda üniversitelerde çok fazla inşaat mühendisliği öğrencisi var bu sebepten dolayı böyle etkinliklerin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ben 3 yıldır sektördeyim. Bizim zamanımızda böyle etkinlikler olmamıştı. Arkadaşlar çok çalışmışlar ve çok emek harcamışlar. Alanında uzman kişileri bir araya getirmek çok anlamlı olmuş. Elimizden geldiği kadar mesleğimizin bugününü ve yarınını ilgilendiren bu tarz güzel ve önemli organizasyonların takipçisi olmak lazım. Böyle faydalı etkinliklerde İMO, her zaman gençlerin yanında" şeklinde konuştu.

“İnsan var olduğu sürece inşaat sektörü de devam etmek zorunda”

Atılım Üniversitesi Yapı Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası'nın Genç Örgütlenmesi Öğrenci Konseyi Üyesi Çağdaş Karataş, “Yaptığımız faaliyetlerle, inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümü öğrencilerine fayda sağlayacak işler yapmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalardan birisi de ‘Yapı'da Atılım'20'. Gelenekselleştirmeye çalıştığımız bu etkinliğimizin temellerini bu şekilde attık. Önemli konuklarımızı davet ettik. Sektör şu anda stabil bir düzeyde ilerliyor. Aslında daha da iyi olması gerektiği düşüncesindeyim. İnsan var olduğu sürece inşaat sektörü de devam etmek zorunda. Mezun olmadan önce derslerde görülen konularla ilgili sorulara, tecrübeli uzmanlar tarafından cevap bulunması, öğrencilere fayda sağlıyor. Daha mezun olmadan birçok bilgiye sahip olabiliyorlar. Tecrübe kolay kazanılan bir şey değildir. Yerinde görerek öğrenen birisinden, bilgi aktarımının sağlanması en doğru yollardan biri” diye konuştu.