İnşaattan ringlere transfer oldu

Başkan Mandur Yavaş, Antalya'da kazandığı Avrupa ve Türkiye Muaythai şampiyonlukları sonrasında pandemi nedeniyle hem spor salonlarının kapanması hem de müsabakaların durdurulması üzerine memleketi Batman'a dönmek zorunda kalan Ertekin'i EGO Spor bünyesine kazandırdı.

EGO Spor çatısı altında çok sevdiği muaythai sporuna devam edebileceğini belirten Ahmet Ertekin, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Spor hayatıma 16 yaşında Antalya'da başladım. 4 yılda Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları kazandım. Pandemiden dolayı memleketim Batman'a dönmek zorunda kaldım. Bu süreçte bazı zorluklarla karşılaştım ve inşaatlarda çalışmak zorunda kaldım. Kendimden küçük 8 kardeşim var. Aileme de destek olmam gerekiyordu. Ulusal basında benimle ilgili bir haber yapılınca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız görmüş ve bu konuda bana destek olmak istemiş. Ülkemizde kendini gösteremeyen ve sporu bırakmak zorunda kalan nice milli sporcu var. Artık ringde sadece rakibime odaklanabileceğim. Yakın zamanda Dubai'de gerçekleştirilecek dünya şampiyonasında madalya kazanarak teşekkür etmek istiyorum.”

Şampiyonalarda ego spor damgası

Altyapıda yetiştirdiği sporcuların, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda aldıkları madalyalarla önemli başarılara imza atan Türk sporunun parlayan yıldızı EGO Spor Kulübü, bir şampiyonu daha bünyesine kattı.

EGO Spor Kulübü'nün 32 branş ve 8 bin sporcusuyla faaliyet gösterdiğini, sporcu sayısıyla da dünyanın en büyük 3 kulübünden birisi olduğunu ifade eden EGO Spor Başkanı Akın Hondoroğlu, şöyle konuştu:

"Kulübümüz bünyesinde Ahmet kardeşimiz gibi mağduriyet yaşayan nice sporcuyu Türk sporuna kazandırmaya çalışıyoruz. Ahmet kardeşimizi de bu üstün çabası ve özverisinden dolayı Batman'dan Ankara'ya getirme kararı aldık. Ahmet Ertekin bundan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor çatısı altında Türk Bayrağını dünya şampiyonalarında zirveye çıkartıp, İstiklal Marşımızı söyletecektir.”