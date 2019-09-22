İnsansız ve Otonom Kara Araçları Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen SSB 2019 ROBOİK “İnsansız ve Otonom Kara Araçları Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu. İki kategoride birinci olan takımlara ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

Savunma sanayiinde önemi giderek artan insansız ve otonom sistemler alanında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen “ROBOİK” çatısı altındaki yarışmalardan “İnsansız ve Otonom Kara Araçları (İKA) Geliştirme Yarışması”nın ödülleri sahiplerini buldu. Öğrenci ve bağımsız katılımcılar kategorisinde 78, küçük ölçekli işletmeler kategorisinde 8 başvurunun yapıldığı projeler; Savunma Sanayi Başkanlığı, akademisyenler ve savunma sektörü çalışanlarından oluşan 20 kişilik jüri heyeti tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucu 14 farklı üniversiteden 20 öğrenci takımı ve 9 bağımsız katılımcı ile küçük ölçekli işletmeler kategorisinde 5 takım finale kalarak yarışmaya katılmaya hak kazandı. 27-28 Ağustos'ta Savunma Sanayii Başkanlığında yapılan final yarışmasında öğrenciler ve bağımsız katılımcılar kategorisi için meskun mahal, kurtarma ve imha görevleri belirlenerek, yarışmacıların belirleyecekleri iki kategoride yarışmaları istendi. Küçük ölçekli işletmeler kategorisi için haritalama, throwbot ve offroad görevleri belirlenerek, yarışmacıların belirleyecekleri bir kategoride yarışmaları istendi.

Yarışma ile ilgili önemli bir detay da yarışmaya katılan öğrenci ve bağımsız katılımcılardan oluşan takımlara algoritmalarını gerçekleştirecekleri platform desteği ve küçük ölçekli işletmelere maddi destek sağlanması oldu. Bu sayede katılımcıların algoritmalara odaklanarak yerli ve milli yazılımların geliştirilmesi hedeflendi. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri TEKNOFEST'te verildi. Öğrenci ve bağımsız katılımcılar kategorisinde birinci olan İTÜ Racing takımı ile küçük ölçekli işletmeler kategorisinin birincisi Polonom Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Dereceye giren diğer yarışmacılara ödülleri TEKNOFEST kapsamında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katıldığı bir törenle verildi. Öğrenci ve bağımsız katılımcılar kategorisinde İTÜ Seyyah takımı ikinci olurken, üçüncülüğü Erciyes Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi takımları paylaştı. Küçük ölçekli işletmeler kategorisinde ise Tulpar Arge Savunma ve Mühendislik Teknolojileri A.Ş ile Leo Mühendislik Ltd. Şti. teşvik ödülü aldı.