İnternetten alışverişte yeni dönem: Kontrolsüz siparişin önüne geçilecek

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, 1 Eylül'den itibaren internet üzerinden alınan ürünlerin iadesinde değişikliğe gidiliyor. Buna göre internetten alınan ürünlerin iadesi artık tüketiciler tarafından karşılanacak. Ayrıca elektronik cihazların kutusu açılmamış dahi olsa geri iadesi mümkün olmayacak. Böylece kontrolsüz siparişin önüne geçilecek.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazetede yayınlanan karar göre, internetten üzerinden yapılan alışverişlerin iade ücretleri artık tüketiciler tarafından karşılanacak. Bu karara ek olarak akıllı telefon, tablet, akıllı saat gibi elektronik cihazların kutuları açılmamış olsa bile iade edilemeyecek. 1 Eylül'den itibaren uygulanmaya başlayacak söz konusu kararla internet üzerinden satın alınan elektronik cihazlarda koşulsuz iade dönemi de sona erecek. İade yalnızca satın alınan ürünün kusurlu olması halinde gerçekleşecek.

Konuyla ilgili olarak İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamada bulunan Avukat Muhammet Emin Akbudak, alınan kararla cayma hakkının kaldırıldığını bildirerek, “Tüketiciye daha kolay diyebileceğimiz bir süreç izleniyordu. Zira yapılan alışverişlerde 14 içerisinde koşulsuz şartsız olarak iade hakkı söz konusuydu. Yeni yapılan düzenlemeyle birlikte cep telefonu ve tablet benzeri elektronik eşyalarda bu cayma hakkı kaldırıldı. 14 içerisinde dahi olsa artık cayma hakkını kullanamayacağız. Bunun yanı sıra yapılan alışverişlerin iadesinde veya değişiklik süreçlerinde kargo şirketleriyle yapılan işlemlerde ise kargo ücreti tüketiciye yansımıyordu. Almış olduğumuz ürünü kargo şirketine götürüp, iade koduyla birlikte verip, devamında takibini bekliyorduk. Ancak bu süreçten sonra bu ücretlerde tüketiciye ait olacak" ifadelerini kullandı.

“Her iki tarafı da korumakta olan bir yönetmelik”

Akbudak yönetmeliğin her iki taraf içinde artıları olduğunu belirterek, “Baktığımızda her iki tarafı da korumakta olan bir yönetmelik bu. Ancak öncesinde satıcıların ve diğer büyük şirketlerin belli başlı zararları oluşuyordu. Çünkü kontrolsüz alışveriş neticesi itibariyle birçok iade onlara bir masraf olarak yansıyordu. Bundan sonra ise müşteriler muhtemelen daha dikkatli olarak alışverişlerini yapacaklardır. Her iki tarafın daha mutlu olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Tüketici mahkemelerinde yoğunluk olabilir

Tüketici ve satıcı arasında oluşabilecek anlaşmazlıklardan dolayı tüketici mahkemelerinde yoğunluk olabileceğini söyleyen Akbudak, “Öncesinde koşulsuz, şartsız iade edilen ürünler doğrudan kabul edilmek zorundaydı. Ancak şu andan itibaren yeni yönetmelikle birlikte ayıplı ve yanlış mallar olduğu zaman iadeler kabul edilecek. Tüketicinin ayıp olduğunu iddia ettiği kısma, satıcı ayıplı olmadığını diyebilecektir. Dolayısıyla tüketici hakem heyetlerine, tüketici mahkemelerine başvurular daha da çoğalacaktır” dedi.

Alışveriş siteleri üzerinden online satış yapan Ömer Fatih Taşova ise karardan memnun olduğunu belirterek, “Bizim müşterilerimiz genelde hangisini beğenirse onu alma derdinde. Günlük 100-200 siparişimiz oluyor. Bir müşterimiz çeşitli kılıflardan 5-6 adet sipariş veriyor. ‘Nasıl olsa geri iade ederim' diye düşünüyor. Bu da bize çok kötü yansıyor. Müşterimiz 10 tane kılıf sipariş veriyor. İçinden bir tanesini beğeniyor. En beğendiğini alıyor 9 tanesini iade ediyor. Bizi hem 9 tane kılıfın maliyeti hem de kargo ücreti zarara uğratıyor. Bu şekilde düşünen müşterilerin sayısının azalacağını düşünüyorum. Ciromuzda bir düşüş olmaz fakat sipariş sayımızda bir düşüş olur” ifadelerini kullandı.

İnternetten alışverişte elektronik cihaz almadığını belirten vatandaş ise “Ben internetten pek alışveriş yapmam telefon gibi cihazlarda. Bence müşteri odaklı bir karar değil satan kazanacak bu olayda” dedi.

Diğer bir vatandaş ise kararı olumlu bulmadığını belirterek, “Ben internetten çok fazla telefon almam çünkü görüp almak en mantıklısı ama bence bu uygulama çok saçma. Pek anlam çıkartamadım” ifadelerini kullandı.