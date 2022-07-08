INVAMED Başkanı Dinç'ten bayram mesajı

INVAMED Başkanı Raşit Dinç, sağlık ve tıp çalışanları başta olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

INVAMED Başkanı Raşit Dinç, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Dayanışmanın, beraberliğin en sıcak şekilde hissedildiği maddi ve manevi zenginliklerimizi paylaşıp pekiştirerek çoğalttığımız bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bayramlar, toplumsal barışın, huzurun perçinlendiği, insanların birbirleri ile kucaklaştığı, dayanışma ve yardımlaşmanın artarak anlam kazandığı günlerdir. Kurban Bayramı geçmişimizden gelen yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzü gelecek nesillere umut ve şükranla yadigar bıraktığımız kültürel mirasımızdır. İnanıyorum ki, birliğimizin ve dirliğimizin sembollerinden biri olan Kurban Bayramı'yla millet olarak tarihimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden aldığımız güç ve sorumlulukla sevgimizi, muhabbetimizi daha da güçlendirip pekiştireceğiz. Bu duygularla sağlık ve tıp çalışanları başta olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin ve bütün mesai arkadaşlarımın mübarek Kurban Bayramı'nı içtenlikle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bayramınız mübarek olsun” dedi.