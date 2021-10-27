INVAMED-RD Global kapılarını gençlere açmaya hazırlanıyor

INVAMED-RD Global, modern üretim ağı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yer alacak üretim tesisleriyle eş zamanlı olarak yürüttüğü Ar-Ge projelerine yaptığı yatırımlar ve kalp damar cerrahisi, vasküler cerrahi, onkoloji, girişimsel nöroradyoloji gibi birçok tedavi alanında 70 ülkeye tedarik sağlıyor. Sağlık alanında yaptığı çalışmalarla dünya sağlığı için üretim sağlayan INVAMED-RD Global'in Eğitim Departmanı ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü koordinasyonluğunda gerçekleştirilecek "INVAschool Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi", sağlık sanayii alanında teknoloji, Ar-Ge, inovasyon, dünya çapında sektör gelişmeleri gibi konularda verilecek eğitimle gençlerin mesleki yeterliliklerini artırmayı amaçlarken, organizasyon yapısında yer alacak yeni takım arkadaşlarını da INVAschool projesi ile seçmeyi hedefliyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek INVAschool Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi için invamed.com web sitesi üzerinden kayıt yapılabileceği gibi posta ile veya elden yapılacak başvurular da kabul edilecek.