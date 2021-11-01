INVAMED-RD Global'den “Hızlı Koşanlar" ödül töreni

INVAMED-RD Global'in her yıl geleneksel olarak düzenlediği 'Senenin Hızlı Koşanları' ödül töreninde en yenilikçi ve başarılı projelerin sahipleri ödüllendirilirken, şirketin 'Kurumsal Değerler Lansmanı' gerçekleştirildi.

Küresel bir girişim olarak, alışılmışa meydan okuyan yenilikçi sağlık çözümleri geliştiren, insana ve fikirlere saygı odaklı çalışan INVAMED- RD Global Sürdürülebilirlik ve İletişim Komitesi, düzenlediği etkinlikte kurumsal yönetim anlayışı, sürdürülebilirlik hedefleri ve kurumsal değerleriyle ilgili olarak 2022 yılı için oluşturduğu strateji planını çalışanları ile paylaştı.

Bilimsel çalışmaları sebebiyle yurtdışında olan INVAMED-RD Global Başkanı Raşit Dinç, şirket' in üretim tesislerinde pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen "Hızlı Koşanlar" ödül törenine video konferans ile katılarak, çalışma arkadaşlarının heyecanını paylaştı. Başkan Dinç yaptığı konuşmada, “Hastalıkların iyileştirilmesine yönelik geliştirdiğimiz yüksek teknolojili çözümler ve bu tedavi çözümlerini dünyanın her kesiminden ihtiyacı olan tüm insanlara ulaştırabilmek misyonuyla çıktığımız bu yolculukta, kıymetli INVAMED-RD Global çalışanlarına çalışkan olmak, görev ve sorumluluklarını tutku ile yapmak anlayışı ile ürettiği başarılı projeleri için teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.