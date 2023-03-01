INVAMED'in geliştirdiği CleverMESH cihazı ile fıtık ameliyatı artık daha etkili ve daha uzun ömürlü

Her yaştan insanın karşılaşabileceği bir sağlık sorunu olan fıtık, oluştuğu bölgelere göre farklı belirtiler gösteriyor. Karın fıtıkları genel olarak kasık, göbek ve ameliyat kesisi fıtığı olarak incelenirken, tedavi edilmeyen karın fıtıkları ise zaman içerisinde basınç nedeniyle büyüyüp, tedavi imkanını da azaltıyor. Vücudun çeşitli bölgelerinde şişlik ve ağrı ile kendini gösteren fıtık hastalığının ameliyat ile giderilmesi, aynı zamanda daha uzun ve etkili sonuçların elde edilmesi yönünde INVAMED tarafından çalışmalara devam ediliyor.

Bu kapsamda, INVAMED tarafından fıtık ameliyatlarının daha etkili ve uzun ömürlü olmasını sağlayan CleverMESH cihazı geliştirildi. INVAMED AR-GE üretim kampüsünde üretilen, steril ve kısmen emilebilir bir cihaz olan CleverMESH cihazı, fıtıklar ve diğer fasyal kusurların onarımı için tasarlandı.

Cihaz sayesinde aşırı bağ dokusu oluşumu ve zararlı yara oluşumu engellenerek çift taraflı olması nedeniyle istenmeyen yapışmalar gözlenmez. Ayrıca, yumuşak kenar yapısı dokulara zarar verilmesini de engelleyen cihaz, esneme özelliği sayesinde vücut ile uyumlu hareket eder. Öte yandan, yapısındaki şeffaf ağlar ve renkli çizgiler sayesinde de iç organların görünümünü etkilemez ve kolay kullanımı destekler.