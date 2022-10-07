İpsala Gümrük Kapısı'nda 108 kilo eroin ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekipleri, Edirne'deki Ispala Gümrük Kapısı'nda 108 kilogram eroin ele geçirdi.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan risk analizleri sonucu İpsala Gümrük Kapısı'na gelen yabancı plakalı bir tır riskli olarak değerlendirildi. X-ray taramasından geçirilen tırda şüpheli yoğunluklar bulunduğu tespit edildi. Araç arama hangarına alınarak, ayrıntılı inceleme başlatıldı. Yapılan detaylı aramalar sonucunda yasal yük olan projektör kutularının kontrollerde fark edilmemesi amacıyla benzer ağırlık ve yoğunluğa sahip olacak şekilde farklı bir yükle doldurulduğu anlaşıldı. Kontrollerin devamında narkotik dedektör köpeklerin eşyalara yoğun tepki vermesi üzerine kutular açıldığında projektörlerin içinde elektronik aksamların yerine farklı paketler olduğu görüldü. Ele geçirilen 200 paket içerisinde bulunan 108 kilogram ağırlığındaki maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde eroin olduğu belirlendi. Uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Konuya ilişkin yürütülen soruşturmaya İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde çok yönlü olarak devam ediliyor.