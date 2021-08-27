Irak Başbakanı el-Kazimi'ye Çaykur Rizespor forması

Irak Gazeteciler Cemiyetinin daveti üzerine Bağdat'ta düzenlenecek devlet başkanları zirvesine katılmak için Irak'a giden gazeteciler, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye Çaykur Rizespor forması hediye etti.

Irak Gazeteciler Cemiyetinin daveti üzerine Bağdat'ta düzenlenecek devlet başkanları zirvesine katılmak için Irak'a giden Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) yöneticileri, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye Çaykur Rizespor forması hediye etti. AYD Başkan Yardımcısı Hasan Yavuz Bakır, Başbakan el-Kazımi'ye “Ben Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın memleketi Rize'den geliyorum. Başta Erdoğan olmak üzere Rize halkının ve Türk halkının selamlarını getirdim” dedi.

Aynı zamanda Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu üyesi olan Bakır, Iraklı sporcular Ali Adnan ve İsmail Dhurgam'ın Çaykur Rizespor'da forma giydiklerini ve Irak halkını başarıyla temsil ettiklerini belirterek, söz konusu iki futbolcunun Irak halkını daha çok sevdirdiğini ifade etti. Sporun yumuşak güç olduğunu belirten Bakır, benzer faaliyetlerin ülkelerin birbirini yakından tanımasına vesile olacağı ve dayanışmayı artıracağını aktardı.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ise, gazeteciler arasındaki dayanışmanın iki ülkenin yakınlaşmasına vesile olacağını belirterek, “Bizleri burada ağırlayan Irak gazeteciler yönetimine teşekkür ederiz. Bu kuruluş bizleri çok güzel ağırladı. Bu çerçevede güzel bir organize yaptılar, 22 ülkeden gazeteciler geldi. Bu noktada ülkemizdeki İletişim Başkanlığımız da büyük hizmetler ediyor. İslam dünyasındaki gazetecileri Türkiye'de ağırlamak isteriz. Bu konuyu Fahrettin Altun'a ileteceğiz” ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Türkiye ile üç alanda önemli projelerinin olduğu bilgisini vererek, “Bunlardan bir tanesi demiryollarımızı birlikte yenileyip geliştireceğiz. İpek Yolu projesine bizde dahil olacağız. İkinci iş birliğimiz elektrik üretimi ile ilgilidir. Yıllarca Irak'ın elektrik sorununu çözemedik. Bu dönem Türkiye ile ortaklaşa elektrik sorununu çözeceğiz“ dedi.

Mustafa el-Kazımi, en önemli hedeflerinin Türkiye ile sağlık alanında ortak projeyi hayata geçirmek olduğunu belirterek, “Türkiye sadece İstanbul'dan ibaret değil. Türkiye'nin her ilinde sağlık yatırımları var. Biz bu yatırımları örnek alıyoruz. Avrupalılar bile Türkiye'ye sağlık turizmi için geliyor. Kazımi kabul et ya da etme Türkiye çok büyük bir ülkedir. Türkiye'nin tecrübelerinden istifade etmeliyiz” ifadelerini kullandı.