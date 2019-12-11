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Irak kuzeyinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde terör örgütü PKK’ya ait sığınak ve mağaralarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "27 Mayıs tarihinden bu yana Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-1 ve 2 operasyonları ile terör örgütüne darbe vurulmaya devam ediliyor. Örgüte ait pek çok sığınak, barınak ve mağarada gizlenen silah ve mühimmatlar bulunarak yok ediliyor.


Son olarak Hakurk bölgesinde gerçekleşen arama-tarama faaliyetleri sırasında dere üzerine kurulmuş tek hatlı teleferik sistemi tespit edildi. Ayrıca teröristlerce kullanılan 5 gözlü mağaraya yakın civardaki dereden an içme suyu boru hattı çekildiği görüldü" denildi.


Yine Pençe operasyonları sırasında bulunan ve üç ayrı girişi olan bir başka mağarada; 6 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet PKM hafif makineli tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar, yaklaşık 3000 adet 7.62 mm fişek, yaklaşık 400 adet 12.7 mm fişek, 2 adet ağır silah dürbünü, 1 adet termal dürbün, 1 adet gece görüş gözlüğü, 2 adet el dürbünü, 1 adet fotoğraf makinesi, 6 adet antitank RPG-7 mühimmatı, 8 adet RPG-7 sevk fişeği, 1 adet doçka namlusu, 2 adet el bombası, 31 adet AK-47 şarjörü, 2 adet jelikan ve pek çok yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildiği bildirildi.

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