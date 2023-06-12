Irak Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kahraman Komandolarımız, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde arama-tarama görevine devam ediyor. Son olarak bölgede teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi” ifadelerine yer verildi.

Yapılan operasyonda 20 adet savunma el bombası, 20 adet el bombası fünyesi, 5 adet RPG-7 anti tank mühimmatı, 15 adet RPG-7 sevk fişeği, bin 880 adet PKMS makinalı tüfek mühimmatı ve 2 bin 846 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı ele geçirildi.