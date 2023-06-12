İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Irak Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.


MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kahraman Komandolarımız, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde arama-tarama görevine devam ediyor. Son olarak bölgede teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi” ifadelerine yer verildi.


Yapılan operasyonda 20 adet savunma el bombası, 20 adet el bombası fünyesi, 5 adet RPG-7 anti tank mühimmatı, 15 adet RPG-7 sevk fişeği, bin 880 adet PKMS makinalı tüfek mühimmatı ve 2 bin 846 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı ele geçirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.