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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.”

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