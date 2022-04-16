İhlas Haber Ajansı

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Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda mühimmatın ele geçirildi.

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda mühimmatın ele geçirildi.


Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Son yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 36 bin 950 adet 7,62 mm piyade tüfeği mühimmatı, 9 bin 680 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 356 adet 12,7 mm AP1 mühimmatı, 48 adet 6'lı Bombaatar mühimmatı, 46 adet 14,5 mm Doçka makineli tüfek mühimmatı, 9 adet Antitank Roketatar mühimmatı ele geçirildi.

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