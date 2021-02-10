Irak'ın kuzeyindeki Gara'da "Pençe Kartal-2 Harekatı" başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinden Türk halkına ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek amacıyla Gara bölgesine “Pençe Kartal-2 Harekatı” düzenlendiğini açıkladı.

Milli Savuna Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürdüğü aktarıldı. Teröristlerin yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, “PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak kuzeyinde Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 10 Şubat günü saat 02.55'ten itibaren 'Pençe Kartal-2 Harekâtı' düzenlendi. Operasyona devam edilmektedir” denildi.