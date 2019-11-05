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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak’ın kuzeyi Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.”

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