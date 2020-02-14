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Irak'ın kuzeyine hava harekatı ile 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Kandil bölgesinde 6 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesinde 6 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın yaptığı açıklamada, “Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek” denildi.

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