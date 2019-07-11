İran Büyükelçisi Farazmand'dan ATO'ya ziyaret

İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Farazmand, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti.

İki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmaya ilişkin görüşlerin dile getirildiği ziyarette ATO Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin iki ülke ticareti için 30 milyar dolarlık bir hedef koyduğunu hatırlatarak, “Türkiye ile İran arasındaki dış ticaret hacminin 30 milyar dolarlık hedefe ulaşması için ATO olarak elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

ATO Başkanı Baran'ın makamında gerçekleşen ziyarette konuşan İran Büyükelçisi Farazmand, Türkiye ile İran arasındaki siyasi, tarihsel ve ekonomik ilişkilerin çok derin ve güçlü bir yapıya sahip olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki sınırı “barış ve dostluk hududu” olarak nitelendiren Büyükelçi, “Ülkelerimiz arasındaki hudut Batı Asya'daki en istikrarlı huduttur. Ülkelerimiz arasındaki üç gümrük kapısı ile ticari ilişkilerimiz gelişmektedir” dedi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin istenen seviyenin altında olduğuna dikkat çeken Farazmand, “2019 yılının ilk 5 ayında 3 milyar 600 milyon dolarlık ticaret hacmi ile geç yılın 1 milyar dolar altında kaldık” dedi. Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacminin gerilemesinde yürürlükteki Tercihli Ticaret Anlaşması'nın mevcut şartlara cevap verememesinin de payı olduğuna dikkat çeken Büyükelçi Farazmand, “Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkilerin kendine has bir ekosistemi olması gerekiyor. Ülkelerimiz arasında yeni bir Tercihli Ticaret Anlaşmasına ihtiyaç var” dedi.

Başkent'in İran ile ticarette payının normalde yüzde 10 seviyesinde olması gerektiğini vurgulayan Büyükelçi,Ankara'nın İran'la ticaretteki payının sadece yüzde 1 düzeyinde olduğunu söyledi. Başkent'in yatırıma ve ticarete uygunluğunu “iş yapmak için sakin bir şehir” sözleriyle ifade eden Büyükelçi, “Ankara ile ticaret hacmini artırmak için gayretlerimiz olacak” dedi.

Ankara'ya yüksek teknoloji yatırımı

İranlı bir şirketin İstanbul'a yüksek teknoloji ve nano teknoloji konusunda 100 milyon dolarlık yatırım yaptığını kaydeden Büyükelçi, Ankara'da da benzer yatırımlar yapılabileceğini ifade etti.

Türkiye'deki üniversite ve eğitim cazibesine değinen Farazmand, Ankara'nın bu konuda diğer illerden daha önde olduğunu belirtti. Farazmand, Türkiye'de 6 bin İranlı öğrencinin eğitim gördüğünü ve bu rakamın gittikçe artış gösterdiğini dile getirdi. İran'da yapılabilecek potansiyel yatırım alanlarından bahseden Farazmand, İran'daki Türk müteahhitlerin Aras bölgesinde bulunan serbest ticaret bölgesinde faaliyet gösterebileceklerini söyledi.

Büyükelçi Farazmand, ATO Başkanı'nı Tahran Ticaret Odası adına İran'a davet etti.

“Ticaretin dilini konuşuyoruz”

ATO Başkanı Baran da yaptığı konuşmada, Orta Doğu, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan önemli bir kesişme noktası olan İran'ın güçlü doğal kaynaklarıyla, eğitimli iş gücü, gelişmiş altyapısı ve tarıma elverişli iklimi ile çok önemli bir ülke olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin iki ülke ticareti için 30 milyar dolarlık bir hedef koyduğunu hatırlatan Baran, “İran son 40 senedir Türkiye'nin en önemli ticari ortakları arasında yer aldı. 2012 yılından ticaret hacmi 22 milyar dolar seviyesine çıkmıştı. 2018 yılında ülkemizin İran'a ihracatı 2.3 milyar dolarken ithalatı ise 6.9 milyar dolarla toplam 10 milyar doları aşamadı. Türkiye ile İran arasındaki dış ticaret hacminin 30 milyar dolarlık hedefe ulaşması için ATO olarak elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi. Konuşmasında ticaretin farklı kültürleri birleştirme yönü olduğuna dikkat çeken Baran, “Biz şu an farklı dilleri değil ticaretin dilini konuşuyoruz” diye konuştu.

Türk firmalarının İran'da turizm, otelcilik, otomotiv, gıda, tekstil gibi yatırımlar gerçekleştirdiğini kaydeden Baran, 2018 yılında 1,7 milyon İranlı turistin de Türkiye'de konakladığını bildirdi.

İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Alireza Caferbeyglu ve Ticaret Müsteşarı Seyed Hafez Mousavı'nin Büyükelçi Farazmad'a eşlik ettiği ziyarette ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Dış Ticaret Özel İhtisas Komisyonu Başkanı ve 65 No'lu Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Ali Rıza Koç, Komisyon Başkan Yardımcısı ve 8 No'lu Bilişim Teknolojileri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Çetin Çataloğlu da hazır bulundu.