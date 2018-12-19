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İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'de

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı’na katılmak üzere Türkiye’ye geldi.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'ye geldi.


Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlıklarında 20 Aralık tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler de yapacak olan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, beraberindeki heyet ile birlikte Türkiye'ye geldi. Ruhani'yi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih dönmez karşıladı.

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