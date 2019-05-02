İran sınır kapısında bir araçta 10,9 kilo Afyon sakızı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda iki yolcunun üzerinde 208 gram metamfetamin ve 96 gram eroin, bir araçta ise 10,9 kilo Afyon sakızı ele geçirildi.

İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen iki yolcunun valizleri X-Ray'de tarandı. Taramada bir suç unsuruna rastlanılmamasına rağmen şahısların davranışlarından şüphelenilmesi üzerine üst araması yapılmasına karar verildi. Yapılan üst araması sonucu İranlı şahsın sağ ve sol ayak tabanı ile kasık bölgesinde gizlenmiş 4 şeffaf poşette 208 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu, Gürcistan uyruklu şahsın sağ koltuk altına gizlenmiş şeffaf poşet içinde ise 96 gram eroin ele geçirildi.

Bir başka olayda ise İran uyruklu bir ailenin aracı, polis giriş ve gümrük tescil işlemlerinin ardından X-Ray taramasına sevk edildi. Aracın bazı bölgelerinde şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine yapılan detaylı aramada, sürücü ve yolcu koltuğunun içine gizlenmiş 2 pakette siyah renkli madde tespit edildi. Uyuşturucu madde test kiti ile yapılan ön analizde Afyon sakızı olduğu belirlenen 10 kilo 850 gram uyuşturucuya el konuldu.

Her üç olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı.