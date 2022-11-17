İran sınırından Türkiye'ye giren 2 teröristten biri canlı olarak ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran sınırından Türkiye'ye girdiği tespit edilen 2 teröristten birisinin canlı olarak ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İran sınırından Türkiye'ye girdiğini tespit ettiğimiz, Tunceli'ye görevlendirildiğine yönelik istihbari bilgimiz olan ve Muş Varto'da takibi yapılan 2 PKK'lı teröristten biri canlı, diğeri çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi. Allah, kahraman jandarmamızı korusun” ifadelerine yer verdi.