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İran'dan Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan 1 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan Türkiye’ye girmeye çalışan 1 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde hudut birlikleri tarafından İran'dan Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca hudutlarda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği bildirildi.

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