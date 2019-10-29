İranlı sanatçı çiftten Atatürk tablosu

İran'dan 15 yıl önce Türkiye'ye yerleşen Mehri Rabii ve Reza Zolghadr çifti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk'ü ve cumhuriyeti anlatan tablolar hazırladı. Gece gündüz çalışarak kısa süre içinde eserlerini tamamladıklarını ifade eden İranlı çift, Atatürk'ü okudukları tarih kitaplarından tanıdıklarını belirtti.

İranlı Mehri Rabiie ve Reza Zolghadr çifti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında hazırlanan sergiye Atatürk tablolarıyla katıldı. Atatürk'ü okudukları tarih kitaplarından tanıdıklarını belirten çiftin gece gündüz çalışarak hazırladığı eserleri ise büyük ilgi gördü. Ulucanlar Sanat Sokağı sanatçıları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel bir sergi hazırladı. 15 Farklı sanatın buluştuğu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı karma Sergisinde 15 yıl önce Türkiye'ye yerleşen İranlı çift tarafından Ahşap kakma ve minyatür sanatıyla hazırlanan Atatürk tablosu da yer aldı. Serginin olacağını duyan çift, yoğun bir çalışma ile eserlerini hazırladı.

İran'da 30 yıldır sanatla ilgilenen minyatür sanatçısı Reza Zolghadr, minyatür ve ebru sanatını bir araya getirdiği Cumhuriyet temalı eserinde at üzerinde genç bir çocuğu ve Atatürk'ün portresini çizdi. Eşi Mehri Rabiie ise, ahşap kakma sanatıyla farklı ağaçlar kullanarak Atatürk portresi yaptı. Sergiyi gezenler, İranlı çift tarafından hazırlanan eserleri büyük bir beğeni ile inceledi.

Reza Zolghadr İran ve Türkiye arasında müşterek kültür ve sanat anlayışları olduğunu, kendisini bu yüzden Türkiye'ye yakın hissettiğini söyleyerek, “Eşimle beraber 2 defa Ankara'da sergimiz oldu geçen sene. Ondan sonra arkadaşlar sergiyi ziyaret ettiler keşke siz burada kalsaydınız ve biz sizden ders alsaydık diye teklif ettiler. Ve sanat sokağında bizim derslerimiz başladı geçen sene ve devam ediyor Allah'a şükür” dedi.

Atatürk'ün, modernizmin kapısını Türkiye'ye açtığını belirten Zolghadr, “Bu tabloda Atatürk'ü bir sembol olarak resimlendirdim. Bunun yanında bir genci gösterdim ki o da Türkiye'nin genç sembolüdür, gençlerin sembolüdür. Ve bu da gösterir ki Atatürk gençlerin yanında, onların güçlüğünde kendi siyasetini yapabildi ve muvaffak olabildi” diye konuştu.

Türk halkının, kültürünün ve sanatının İran'da çok sevildiğini söyleyen Mehri Rabiie, “O yüzden de bu ülkede Atatürk'ü çok severler. Çok cesur ve çok değerli bir lidermiş. O yüzden bizde istedik ki Türk kardeşlerle beraber bu sanatla bu büyük bayramı kutlayalım, beraber bir eser olsun bizden ve bende çok memnuniyetle bu işe başladım. Çok memnunum ki bu bayramda Türk vatandaşlarla beraber kutladık” dedi.

Bu sergiye katılmak için gece gündüz çalıştığını ifade eden Rabiie, Atatürk portresini 10 günde bitirdiğini belirtti.