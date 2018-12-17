İş adamlarına kefalet desteği

Gazianteptep'te, bölgede ulunan sigorta acentelerine düzenlenen toplantıda, banka teminat mektubu yerine kullanılabilecek kefalet sigortası anlatıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen, kısa sürede büyük bir başarı yakaladıklarını belirterek, "Dijital bir anlayış çerçevesinde çalışan ve 1600 acentesi olan Quick Sigorta 1,5 yıl içinde 2.5 milyon poliçeyi aşan bir performans gösterdi. Bu başarının en önemli kahramanı da siz acentelerimizsiniz. Sizlerin desteği ile bu başarıyı yakaladık. Nihai hedefimiz rating yani derecelendirme şirketi" dedi.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ise yerli ve milli bir sigorta şirketi olarak kamu ve özel ihalelere girecek yada sözleşmeden doğan borcunu kefillendirecek şirketlere banka teminat mektubu yerine geçecek olan kefalet sigortası hizmetini sunmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Yaşar, “Şirketimiz teminat mektubu yerine geçen kefalet sigortalarını Türkiye'de ilk defa olarak Anadolu'nun emrine sundu. Dolayısıyla bizim tacirlerimiz, kobilerimiz Anadolu da sadece bankalara mahkum durumda olmayacak. Kefalet senedini de alarak hem ihalelerinde hem de sözleşmelerinde banka teminat mektubu yerine geçen kefalet senedini kullanabilecekler” diye konuştu.

Yaşar, kobilerin, tacirlerin bankalardaki kredilerini nakdi kredi olarak kullanabilmeleri için çalıştıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

“İşadamlarımız bankalardaki kredi limitleriyle iş makinesi alabilsinler istihdam oluştursunlar. Yatırımlara sevk etsinler ama gayri nakdi olarak kullandıkları teminat mektuplarını da gelsinler bizden alsınlar. Uygun koşullarla ve onlarla ihalelere girsinler. Yani onlar işlerini yapsınlar biz onlara kefil olalım. Bu hem yeni ekonomi programında yer alan hem de yerli ve milli bir sigorta şirketi olarak ülkemize borcumuz olan bu ürünü piyasaya sunduk.”

“Piyasaya yeni bir kredi limiti tahsis etmiş olduk”

Enflasyonla topyekün mücadelede yüzde 10 konut sigortası indirimi gibi aslında temelde çok fazla fayda sağlamayacak bir ürün yerine taşın altına ellerini koymak istediklerini ifade eden Yaşar, “Reel ekonomiye, tacirlerimize, kobilerimize gerçek manada katkı sağlayacak kredi ürününü piyasaya sunduk. Dolayısıyla piyasaya yeni bir kredi limiti tahsis etmiş olduk. Bunu da tacirlerimizin kullanımına seve seve sunuyoruz” dedi.

"Kefalet sigortası ile artık sigortacılar bankacılık yapacak"

Geçtiğimiz aylarda piyasaya sunulan Kefalet Sigortası ile ilgili bilgi veren Ahmet Yaşar, bu ürünün sektörde büyük heyecan oluşturduğunu belirterek, "Bu urun sayesinde üreten kesimin kredi limitlerini yatırıma yönetmelerini sağlıyoruz. Bankaların verdiği teminat mektubu yerine geçen bu ürünü yatırım yapmak isteyen insanların kullanımına sunduk. Bildiğiniz gibi bankalar sigorta ürünlerini satarak, sigortacılık alanında faaliyet gösteriyordu. Şimdi ise bizim acentelerimiz bankacılık alanında faaliyet gösterecek. Bu urun aynı zamanda acentelerimiz için daha fazla müşteriye ulaşmak için bir firsat" diye konuştu.