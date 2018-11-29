İş adamlarını 'ölümle' tehdit eden tefeci çetesine operasyon

Ankara'da iş adamlarını ormanlık alana götürerek ‘öldürmekle' tehdit edip senet imzalatan tefeci çetesi, Mali Şube ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda çökertildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Çankaya, Altındağ ve Mamak ilçelerinde bir tefeci çetesi tespit edildi. Bunun üzerine çeteyi takibe alan özel ekip, çetenin yüzde 20 faiz karşılığında borç para verdiğini belirledi. Araştırmayı derinleştiren ekipler, çete üyelerinin başkentte çok sayıda iş adamını ormanlık alana götürerek ‘ölümle' tehdit ettiğini sonrasında ise darp ederek zorla senet imzalattıklarını tespit etti.

Şikayetçi olmamaları yönünde tehdit etmişler

Son olarak çete üyelerinin kuru temizleme işletmecisi olan bir kişiye 50 bin TL para verdiğini ve daha sonra bu para karşılığında kuru temizleme dükkanına el koydukları belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, çete üyelerinin adreslerini tek tek tespit etti. Tespit edilen evlere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda çete üyesi 5 zanlı gözaltına alındı.

Dolandırdıkları iş adamlarını şikayetçi olmamaları konusunda da tehdit ettikleri belirlenen çetenin emniyetteki işlemleri devam ederken, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.