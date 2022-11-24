İş arayanların umudu Pursaklar Belediyesi

Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İstihdam Şefliği, esnafla iletişime geçerek, ilçe sakinlerinin farklı iş kollarında istihdam edilmesi için yoğun mesai harcamaya devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'na gelen firma yetkilileri, 186 kişinin arandığı toplantı için gelen 35 vatandaş ile bire bir görüşerek mülakatlarını gerçekleştirdi. Firma yetkililerinin yapacağı değerlendirmenin ardından söz konusu firmada iş başı yapacak olan kişilerin belirleneceği ifade edildi.

"Göreve geldiğimiz günden bu yana iş arayanlar ve işverenler arasında köprü oluyoruz"

İlçedeki istihdam oranını artırmak için işverenlerle sürekli dirsek temasında olduklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Göreve geldiğimiz günden bu yana iş arayanlar ve işverenler arasında köprü oluyoruz. İstihdam Şefliğimiz aracılığıyla, iş talep eden 186 kişi aranırken 56 kişi toplantıya gelmeyi kabul etti ama 35 kişi toplantıya geldi. Her işçi işveren buluşmasında bir kişinin bile işe yerleşme imkanı bizleri mutlu ediyor. Bizler üzerimize düşeni yaparak ilerleyen günlerde de esnaflarımızla görüşmelerimizi sürdürerek hemşehrilerimize yeni iş kapıları bulmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.