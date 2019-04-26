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İş dünyasından Başkan Yavaş'a ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tebrik ziyaretleri devam ediyor.


Başkan Yavaş, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. ASO heyeti ile Başkent sanayisinin geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulunan Başkan Yavaş, iş dünyasının taleplerini ve önerilerini dikkate alacaklarını söyledi. Uluslararası Akyurt Fuar Alanı başta olmak üzere tarım, ekonomi ve altyapıya kadar birçok konunun ele alındığı ziyarette ASO Başkanı Nurettin Özdebir ise, Ankara sanayisi ve sanayicilerin sorunları hakkında bilgi verdi. Özdebir, yerli üretime dikkat çekerek, “Belediye gelirlerini emlak vergileri ve Ankara'daki kazanç vergileri üzerinden pay alarak oluşturuyor. Belediye olarak Ankara'da üretilen mallar alınırsa hem sanayicimiz kazanır hem de Ankara kazanır” önerisinde bulundu.


Belediye ve sanayinin işbirliğine önem verdiklerini belirten Başkan Yavaş da, “Niyetimiz o. Ankara'nın kazanması için hep birlikte üzerimize düşen ne varsa yapacağız” dedi.

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