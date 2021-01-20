İş dünyasından düşük faiz talebi

Ekonomi yönetimindeki değişimin ardından gözler hem Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda hem de Merkez Bankası'nda. İş dünyası bir yandan aşıyla birlikte pandemi ortamının rahatlamasını arzu ederken diğer yandan da hükümetin faiz konusunda atacağı olumlu adımları bekliyor.

Gözler Merkez'de

Türkiye Milletvekilleri Birliği Genel Başkanı ve Başakkent Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Başak, yaptığı açıklamada ihracat odaklı üretim modelini benimsediklerini belirterek, “yüksek faiz reel yatırımların en büyük düşmanıdır” dedi.

Hükümetten işletmelere “faiz desteği” beklediklerini açıklayan iş insanı Başak, yatırım ortamının iyileştirilmesi durumunda yeni istihdama hazır olduklarını belirtti.

Başak dikkat çeken faiz açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“İşsizlikle mücadeleye destek veren bizler pandemi sürecinde mümkün mertebe iş yerlerini açık tutmakta kararlıyız. Bu belirsiz ortamda faiz, enflasyon, kur üçlüsünün ivedilikle dengelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Faizler düşüş sürecine girinceye kadar, yatırımı başlamış ya da yeni yatırım yapacak işletmelere faiz desteği verilmelidir. Faize dur demek ve döviz sarmalından çıkmak lazımdır. Yüksek faiz, reel yatırımların en büyük düşmanıdır. Pandemi döneminde faizlerdeki belirsizlik, işverenleri girdaba sürüklemiştir. Belirsiz ortam, yatırımları olumsuz etkilemekte ve yatırım yapacak olan işletmeleri de engellemektedir. Mevcut işletmeleri açmanın, açık tutmanın önemi kadar yeni iş sahaları açmanın istihdama işsizliğe büyük katkısı olacaktır. Günümüzde yatırımların önündeki en büyük engel yüksek faiz ortamıdır.”

“Düşük faiz beklentimizin karşılanacağına inanıyoruz”

İş dünyasının düşük faiz müjdesini beklediğinin altını ısrarlı çizen Başakkent Holding Yönetim Kurulu Başkanı Başak, hükümetin bu beklentiyi karşılayacağına inandıklarını da söyledi. Başak değerlendirmelerini şu sözlerle tamamladı:

“Ekonomi yönetiminden, iş insanlarının düşük faiz beklentileri doğrultusunda hareket etmesini bekliyoruz. Hükümetimizin ve Merkez Bankamızın iş dünyasının bu beklentilerini göz önünde bulunduracaklarına inanıyoruz. Dünyanın ve ülkemizin büyük sıkıntılarla uğraştığı, ekonomik çarkların durma noktasına geldiği bu dönemde ekonominin kurtuluşu üretmekten geçmektedir. 83 milyon tek yumruk olup birlik ve beraberlik içinde, birbirimize kenetlenerek bu sıkıntılı süreci atlatacağız.”