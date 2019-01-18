İş insanları ve STK yöneticileri Yenimahalle'de buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın her sene sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve iş insanları bir araya geldiği geleneksel Hamsi Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Belediye VIP Salonu'nda gerçekleşen yemeğe, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve TÜSİAV Genel Başkanı Veli Sarıtoprak da katıldı.

Yenimahalle sevdalısı olduğunu vurgulayan Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi alt yapı bakımından, hizmet bakımından Türkiye'nin en güçlü belediyesidir. Bu nasıl oldu? Sizin içinizden biriyim esnaflıktan geliyorum ve Yenimahalle'yi çok iyi tanıyorum. Bunlar bana en yardımcı olan unsurlar. Kenti iyi tanımıyorsanız başarılı olma şansınız yok. Ama kenti tanıyorsanız nerenin acil hizmet beklediğini bilirsiniz ve ona göre önceliğiniz olur. Belediye başkanlığı makamı siyaset makamı değildir, hizmet makamıdır. Ben cem evi de yaptım cami de yaptım. Bunları vatandaşlarımızın verdiği vergiyle yaptım. Devlet bütçesinden ilk kez Cem Evi yapan Yenimahalle Belediyesi'dir. Bizim işimiz ayrıştırmak değil. Yerel yönetimler devletin ilk kapısıdır. Herkese kapımızı açıktır. Benim sevdam Yenimahalle” dedi.

Ayrıca; Başkan Yaşar, Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran ile birlikte OSTİM ve İvedik Organize Sanayi Bölgesindeki işadamlarının daveti üzerine düzenlenen yemeğe katıldı. Koyu sohbetlerin yapıldığı gecede, Yenimahalle'de yaşayan Ankaragücü taraftarları da Başkan Yaşar'a jest yaptı. Yaşar'a atkı ve forma hediye eden taraftan grubu sloganlarla sevgi ve desteklerini gösterdi.