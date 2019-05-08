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İş kadını saunada ölü bulundu

Ankara’da 70 yaşındaki iş kadını, lüks bir spor salonunda girdiği saunada ölü bulundu.

Ankara'da 70 yaşındaki iş kadını, lüks bir spor salonunda girdiği saunada ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, FTZ Grup'un 70 yaşındaki patronu Songül Zülfikar, Bilkent Mahallesi'nde lüks bir spor merkezinin saunasında tesis görevlisi tarafından hareketsiz şekilde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık görevlileri, iş kadınının hayatını kaybettiğini belirledi. Spor salonu içinde bulunan vatandaşlar tahliye edildi. Savcılık ve polisin yaptığı incelemenin ardından Zülfikar'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


1984 yılında Türkiye'de akaryakıt sektörü başta olmak üzere otomotiv, inşaat, enerji, turizm, akaryakıt terminalleri, gıda, alışveriş ve iş merkezi işletmeciliği alanlarında hizmet veren FTZ Grub, Ferruh Temel Zülfikar tarafından Ankara'da kuruldu. Merkez yönetim kadrosu Ankara'da faaliyet gösteren FTZ Grup, Ferruh Temel Zülfikar ve Songül Zülfikar tarafından yönetiliyordu.

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