İhlas Haber Ajansı

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İş yerinde silahla vurularak öldürülen kuyumcu toprağa verildi

Ankara’da kuyumcu dükkanında çıkan tartışma sonucu silahla vurularak öldürülen dükkan sahibi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ankara'da kuyumcu dükkanında çıkan tartışma sonucu silahla vurularak öldürülen dükkan sahibi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir iş hanında bulunan kuyumcu dükkanında iş yeri sahibi Mustafa Günay (50) ile seyyar satıcılık yapan Ufuk N. (41) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle Ufuk N., yanındaki tabancayla Günay'ı vurarak öldürdü. Günay, ikindi namazını müteakiben Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

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