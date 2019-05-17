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ISF Dünya Okullar Atletizm Şampiyonası'na madalyalı başlangıç

Hırvatistan’ın Split kentinde devam eden 23.

Hırvatistan'ın Split kentinde devam eden 23. ISF Dünya Okullar Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye 2 altın, 2 gümüş madalya kazandı.


ISF Dünya Okullar Atletizm Şampiyonası'na 30 ülkeden toplam 516 atlet katılırken yarışmalarda Türkiye Bursa Ergin Ağaç Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Kız ve BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi Erkek takımları 12 sporcu 24 farklı yarışmada temsil ediyor.



Dereceler arka arkaya geliyor


Şampiyonanın ikinci gününde Kadir Mirsat Kutlu 59.87'lik derecesi ile crit atmada Dünya birincisi, Zeynep Kuran 57.89'lik derecesi ile 400 metre koşuda Dünya ikincisi, Buse Kırbuga 33.94'lük derecesi ile disk atmada Dünya ikinicisi olurken Berk Deniz Çelen ise 11.20'lik derecesi ile 100 metrede Dünya birincisi oldu.



Eski başkana plaket


Yeni dönemde ISF'nin üç ana kurulundan biri olan Atletizm Teknik Kurul Başkanlığını yürüten deneyimli spor adamı Nihat Doker, eski teknik kurul başkanı Çekya'lı Jaroslav Koukal'a teşekkür ederek plaket takdim etti.



2021 Dünya Şampiyonası için tanıtım


Dünya Okul Sporları Federasyonunun (ISF) 16-20 Kasım Tarihleri arasında Rusya'nın Soçi Kentinde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında 2021 ISF Dünya Liselerarası Atletizm Şampiyonasını Trabzon'a verilmişti. Kurulan stantlarda üzerinde “Haydi Türkiye'ye Gidelim” sloganı taşıyan tanıtıcı tişörtler dağıtıldı.


Dünya Okul Sporları Federasyonu'nun (ISF) 1972 yılında kurulması ile birlikte başlayan ISF Dünya Liselerarası Atletizm Şampiyonalarına 2003 yılında İstanbul ev sahipliği yapmıştı.

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