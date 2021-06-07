Işıkgece: “2020 yılında 1 milyon 300 bin denetim yaptık”

1 yıl sonra 2020 yılında 1 milyon 300 bine çıktı” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ‘'7 Haziran Dünya Gıda Güvenilirliği Günü'' toplantısına katıldı. Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Işıkgece, “Derin bir pandemi döneminden geçti dünyamız. Hepimizin o dönemde bir pantolon, bir üst baş, makyaj, saç baş harcamamız hiç olmadı. En önemli ayakta durmamızı sağlayan gıdanın ticareti gıdanın dünya pazarında ülkeler arasında el değiştirmesi ve bunun sağlıklı olması bunun güvenilir olması konusu çok daha ön plana çıktı. Hepinizin malumları olduğu üzere dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyar, Türkiye nüfusun 100 milyon olması bekleniyor. Nüfus arttıkça, binalaşma arttıkça tarım alanları azaldıkça gıda üretimi üretim miktarı teknolojisi ve bunun güvenli olmasının öneminin kat ve kat altı çizilmiş olacak. Kim ki güvenilir gıda üretip bunu pazara sunacak onun ticaretteki yeri daha büyük olacak. O ülkenin yetiştirdiği bireyler daha sağlıklı, daha sürdürülebilir toplumları işaret edecek” dedi.

Gıda güvenilirliği konusunda bu senenin mottosunun ‘Sağlıklı yarınlar için şimdi güvenilir gıda' olduğunu bildiren Bakan Yardımcısı Işıkgece, “Bu konuda kaybedecek bir vaktimiz yok. Çok hızlı değişen, gelişen teknolojiler var. Pozitif anlamda değil sadece negatif anlamda da, çelme takıcı piyasaları yanıltıcı analizleri zorlaştırıcı her gün yeni keşiflere doğru gidiyor olmamız gerekiyor” diye konuştu.

"2020 yılında 1 milyon 300 bin denetim yaptık"

2019 yılında 7 bini aşkın denetçiyle 1 milyon 200 binin üzerinde denetim yapıldığını hatırlatan Bakan Yardımcısı Işıkgece, “1 yıl sonra 2020 yılında 1 milyon 300 bine çıktı. Her geçen gün özellikle denetim, analiz son derece önemli piyasaların kontrol ettiği konular. Bu konularda çalışmalarımıza deva m ediyoruz. Önemli bir telefon hattımız var. Alo 174 üzerinden biz buradan ihbarları alıyoruz, ihbarları değerlendiriyoruz. 2020 yılında bir ihbar hattı da kuruldu Whatsapp İhbar Hattı. Buradan gelen ihbarlar var. Sadece Alo 174'e gelen ihbar sayısı 2 milyon 500 binin üzerinde görünüyor. Dolayısıyla burada yapılacak işlerin aslında sınırı yok” dedi.

Bakan Yardımcısı Işıkgece gıda kontrol laboratuvarlarıyla güçlü bir altyapı olduğunu kaydederek, “Her geçen gün değişen de bir teknoloji var. Bu teknolojiye uyum da son derece önemli. 39 gıda kontrol laboratuvar müdürlüğümüzde Bursa Gıda Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüz, Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğümüzde gıda analizleri yaptığımızı biliyorsunuz. Bakanlığımızdan onay almış 102 tane özel gıda laboratuvarı mevcut. 41 Bakanlık laboratuvarından 39'u akredite, 102 özel laboratuvardan 86'si da akredite olmuş durumda” şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece toplantının ardından gıda kontrol laboratuvarını gezerek bilgi aldı. Toplantıya, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Selman Ayaz, Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanı Erol Bulut, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Yusuf Varlık da katılım gösterdi.