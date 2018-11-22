Işıl Yücesoy şarkıları eşliğinde kadın dayanışması

Çankaya Belediyesi, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” etkinlikleri kapsamında Ankaralıları Işıl Yücesoy'la buluşturdu.

Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” etkinlikleri devam ediyor. Bir hafta süren etkinlikler kapsamında Yılmaz Güney Sahnesi'nde sanatçı Işıl Yücesoy, başkentlilerle buluştu. Moderatör-müzik yapımcısı Hakan Eren'le izleyenlerin karşısına çıkan Işıl Yücesoy, “Öğrendiğim ne varsa Ankara'da, Demirlibahçe semtindeki konservatuvarda geçen yıllarımda öğrendim. O yüzden Ankara benim için çok özeldir, sizler de başkentli olmanın gereğini yaşayan ve yaşatan insanlar olarak benim için çok özelsiniz” diyerek izleyenleri selamladı.

Dominik Cumhuriyeti'nde 1960 yılında diktatörlüğe karşı mücadele eden Patria, Minerva, Maria Mirabel kardeşlerin vahşice katledilmesinden söz eden Yücesoy, dünya kamuoyunda tepkilerle karşılanan bu olayın üzerine 25 Kasım'ın Birleşmiş Milletler tarafından Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü ilan edildiğini aktardı. Cinayetin üzerinden 39 yıl geçtikten sonra bu günün kabul edildiğini sözlerine ekleyen Yücesoy, "Farkındalık oluşturmak, bu ağır suçu farkettirmek bizim elimizde" dedi.

Şiddetin sadece fiziki güç kullanmayla ilgili olmadığını söyleyen Yücesoy, “Bu ağır suç akılda başlar, o yetmezse dile gelir, o da yetmeyince ele gelir” diyerek psikolojik, ekonomik, cinsel ve fiziksel şiddet türlerine karşı mücadelenin yollarından söz etti. Geleneksel aile yapısında yetişen bireylerin şiddeti normalleştirdiğini savunan Yücesoy, “Kol kırılıp yen içinde kalmamalı, derhal ilgili mercilere başvurulmalı, görülen şiddetin kadın olmanın bir gereği olarak görülmesi yanlışından artık dönülmeli” dedi.

Söyleşisini şarkılarla süsleyen sanatçı, Ağlamak Güzeldir şarkısı ile başladığı dinletisini Unutursam Fısılda filminden Kirli Beyaz Kedi ile sürdürdü. Şarkılarını izleyicilerin de katılımıyla seslendiren Yücesoy, Özledim, Ben Yoruldum Hayat, Güneşimi Kaybettim ile devam eden konserini seyircilerin arasında seslendirdiği Ya Seninle Ya Sensiz şarkısıyla tamamladı. İzleyiciler arasında bulunan Çankaya Belediye Başkan Yardımcıları Gülsün Bor Güner ve Yasemin Asil de yıllar sonra Ankara izleyicisiyle buluşan Yücesoy'un şarkılarına izleyenlerle eşlik ettiler. Konser sonrası Işıl Yücesoy'a çiçek takdim eden Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında kendilerini yalnız bırakmayarak destek olduğu için sanatçıya teşekkür etti.