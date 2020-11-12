İşini büyütmek isteyen ATO üyeleri için e-ticaret eğitimleri başladı

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, projenin ilk yılı için bin ATO üyesinin e-ticaret ve e-ihracatla buluşmasını hedeflediklerini kaydederek, “Hepimiz bu pazarda yerimizi almak, ülkemizin dünya e-ticaret pazarından aldığı payı sürekli yükseltmek durumundayız” dedi.

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, yakın zamanda ATO ve Pordax E-Ticaret Merkezi iş birliği ile imzalanan E-Ticaret E-İhracat Seferberliği projesinin online ortamda gerçekleşen ilk eğitim programının açılışında konuştu. E-ticaret ve e-ihracatın dünyada hızla büyüdüğünü belirten Yılmaz, katma değeri, kayıtlı ekonomiyi büyütmesi ve Türkiye'nin ihracatını artırması bakımından da e-ticaretin stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Dünya genelinde e-ticaret hacminin 3,5 trilyon dolar seviyesinde olduğunu kaydeden Yılmaz, “Türkiye'nin 2019 yılındaki 136 milyar liralık e-ticaret hacmini 2020'nin ilk altı ayında 91,7 milyar liraya çıkartarak yüzde 35 artış kazanması çok sevindirici. Bu rakamlar hepimizin gelişmelere uyum sağlaması, e-ticareti öğrenmesi ve uygulaması gerektiğine işaret ediyor. Biz de ATO olarak üyelerimizi bu dünyaya taşımak için harekete geçtik” dedi.

“Rekabet çarşı, sokak, şehir, ülkeyle sınırlı değil”

ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, yeni dönemde teknolojiye uyum sağlayamayan, yenilikleri bünyesine taşımayan işletmelerin ticarette rekabet edebilmesinin gün geçtikçe daha da zorlaştığını kaydederek, “Artık rekabet sınırınız, içinde bulunduğunuz çarşı, sokak, şehir ya da ülkeyle sınırlı değil. Üyelerimizin e-ticarette başarılı olarak, zaman, mekân, personel, müşteri sayısı, coğrafya gibi sınırları olmadan tüm dünya ile ticaret yapabilmesini sağlamak istiyoruz” dedi.

Son yıllarda hızını artıran ve pandemi nedeniyle önemi daha çok anlaşılan dijital dönüşüme ayak uydurmanın bir seçenek olmaktan çıkıp zorunluluk haline geldiğini dile getiren Yılmaz, “Bu zorunluluk aynı zamanda yeni iş ve uzmanlık kollarının oluşması, yeni istihdam alanları, yeni pazarlar ve yeni gelir imkânları anlamına da geliyor. Bu bir seferberliktir ve bu seferberlikte hepimiz birlikte büyüyeceğiz” diye konuştu.

Ücretsiz eğitimler 1 yıl boyunca devam edecek

E-ticaret ve E-ihracat Seferberliği projesi kapsamında ATO üyelerine ücretsiz temel eğitimler verileceğini kaydeden Yılmaz, eğitim sonunda ücretsiz olarak mobil ticaret yazılım ve kurulum hizmetlerini ödeme ve kargo sistemleri entegrasyonu da dâhil olmak üzere üyelerin yurt içi ve dışı pazar yerlerine üye olmasının sağlanacağını kaydetti. Yılmaz, süreçten sonra dijital iletişim, reklam, itibar yönetimi ve mevzuatla ilgili konularda da danışmanlık hizmetinin ATO üyelerinin kullanımına sunulacağını söyledi.

ATO Dış İlişkiler ve Fuarlar Müdürlüğü ile ATO İdea koordinatörlüğünde yürütülen projenin eğitim programı kapsamında ele alınan E-Ticaret ve E-İhracat Vizyonu, Dijital Pazarlama, E-Ticaret Operasyon Yönetimi, Ödeme Şekilleri, Online Ticaret İçin Web Sitesi Kurulumu, Hedef Pazar Seçimi, Ulusal ve Uluslararası Pazar Yerlerinde Mağaza Açılışı, Lojistik ve Gümrük ve Kargolama konularında bir yıl boyunca ücretsiz danışmanlık desteği devam edecek. Projenin ilk yılı için bin üyenin e-ticaret ve e-ihracatla buluşması ve e-ticarette ilk yıl 100 milyon TL'lik bir katma değer oluşturulması hedefleniyor. Proje süresince üyelere kesintisiz hizmet verebilmek için ATO binası içerisine bir e-ticaret merkezi de kurulacak.