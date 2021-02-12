İşitme engelli öğrenciler için “Okuma Yazma Öğreniyorum” kitap seti hazırlandı

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün özel öğrenciler için hayata geçirdiği “İşitme Engelli Öğrenciler İçin Okuma Yazma Öğreniyorum” seti 5 kitaptan oluşuyor. Alanında bir ilk olan set, 2 yardımcı ders aracı kitabı, öğretmen kılavuz kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve etkinlik kitabından oluşuyor. Okuma yazma sürecine aktif katılım sağlayan içerikler ve görsel betimlemelerden oluşan set, işitme yetersizliği olan öğrencilerin edinmeleri gereken becerileri destekleyen, beraberinde kelime dağarcığının zenginleşmesini sağlayan kaynaklardan oluşuyor. Öğrencilere eğlenceli etkinlikler ve öğrenmeyi motive edecek çalışmalarla okuma yazmayı sevdirecek 5 kitaplık setin dijital versiyonuna da ücretsiz ulaşılabileceği ifade edildi.

Salgın sürecinde daha özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçları konusunda çok daha hassas davranmaya çalıştıklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Özel gereksinimli öğrencilerimizin zengin basılı ve dijital kaynaklarla hep yanlarında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Mobil uygulamalar, dijital ders içerikleri ve etkileşimli kitaplar ile birçok basılı kaynağı öğretmen, öğrenci ve velilerimizle buluşturduk. Bugün paylaştığımız ‘İşitme Engelli Öğrenciler İçin Okuma Yazma Öğreniyorum' seti, zengin içeriğiyle işitme yetersizliği olan öğrencilerimizin okuma yazmayı kolaylıkla kavramalarını, Türkçe ve dilbilgisi kazanımlarını desteklemeyi amaçlıyor” dedi.

“İşitme Engelli Öğrenciler İçin Okuma Yazma Öğreniyorum” kitaplarına http://orgm.meb.gov.tr/derskitaplari/isitme.html linkinden ulaşılabileceği bildirildi.