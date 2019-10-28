İskenderun Teknik Üniversitesi'nden, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na fahri doktora

Rifat Hisarcıklıoğlu'na fahri doktora verdi. İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Üniversite senatosunun, teknolojinin ekonomi ile buluşmasına öncülük eden TOBB ETÜ'yü kurması ve girişimcilik, inovasyon ve teknoloji yönetimi alanlarındaki çalışmalarından dolayı Hisarcıklıoğlu'nu doktoraya layık gördüklerini söyledi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İskenderun Teknik Üniversitesi tarafından fahri doktoraya layık görüldü. İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli tarafından cübbesi giydirildi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da törende yaptığı konuşmada üniversite gençliğine girişimci olmaları çağrısında bulundu. Zengin olmanın ve istihdam sorununu çözmenin yolunun girişimcilikten geçtiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “En zengin 20 ülkeye baktığınızda, en girişimci 20 ülke olduğunu görürsünüz. Şimdi ülkeler girişimci ithal ediyor. Benim için girişimci sınırları aşan kişidir” dedi.

Gençlere konfor alanlarından çıkmaları çağırısı yapan Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:

“Mutlaka dünya vatandaşı olun, bol bol seyahat edin, yeni kültürler öğrenin. Okumaktan, araştırmaktan hiç vazgeçmeyin. Sorgulayın, okuyun, araştırın. Yaptığınız her işte, bulunduğunuz her ortamda vicdanlı ve adaletli olun. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünya için çalışın. Başkasının değil, kendi hikâyenizin kahramanı olun. Ben ülkemin geleceğinden umutluyum. Son 30 senede nereden nereye geldik ama daha gidecek çok yolumuz var. Karamsarlığa yer yok.”