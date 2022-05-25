İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İskenderunspor TFF 2. Lig'de

TFF 3.

Lig Play-off finalinde Iğdır FK'yı seri penaltı atışları sonucunda 7-6 mağlup eden İskenderunspor TFF 2. Lig'e yükseldi.


Lig Play-off finalinde İskenderunspor ile Iğdır FK, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlanan mücadele seri penaltı atışlarıyla devam etti. Penaltı atışları sonucunda rakibini 7-6 mağlup eden İskenderunspor gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı. Maçın ardından Hatay ekibi için kupa seremonisi düzenlendi. İskenderunsporlu futbolcular, sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.