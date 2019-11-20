İŞKUR ve WAPES'ten ortak çalıştay

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 2015-2018 yılları arasında başkanlığını yürüttüğü ve halen aktif bir üyesi olduğu Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği (WAPES) ile ortak düzenlenen "İş gücü Piyasasındaki Yeni Zorluklarla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar: İş gücü Piyasası Araştırmalarının Rolü" temalı çalıştay Ankara'da başladı.

20-21 Kasım tarihlerinde düzenlenen çalıştayla İŞKUR'un iş gücü piyasası araştırmalarına ilişkin tecrübesinin WAPES üyesi ülkelere, uluslararası kuruluşlara, yerli ve yabancı akademisyenlere, alanında çalışan uzmanlara, ilgili kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlara aktarılması hedefleniyor. Çalıştayda iş gücü piyasasında yeni zorluklar, gelecek eğitimleri tahmin etmede ve politika geliştirmede iş gücü piyasası araştırmaları, arz ve talep araştırmalarının ortak değerlendirme uygulamaları, talep araştırmaları ve ülke uygulamalarında metodoloji ve ihtiyaç duyulan becerileri belirleme süreçlerini değerlendirme konuları ele alınacak.

Çalıştayda konuşan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Avrupa bölgesi yapısının Türkiye'de olma noktasında ortaya koydukları yaklaşım sebebiyle teşekkürlerimizi iletiyorum. Küresel problemlerle yüzleştiğimiz ve karşı karşıya kaldığımız bu dönemde elbette ki böyle problemlerin çözümünde, yaklaşımlarında küresel ve tüm ülkelerin birikimi, vizyonu, yaptığı çalışmaların, sonuçların değerlendirilmesi bizim için önemli. Aslında İŞKUR olarak bölgemizde bulunan ve yine küresel ölçekteki kurumlarla da olan iş birliğini fazla önemsiyoruz. Başkanlığımız döneminde WAPES gibi 80 üzeri çok etkin iş gücü piyasasında olan ülkelerin yer aldığı bu yapının gerçekten ciddi tecrübe paylaşımına, bilgi paylaşımına, kanıta dayalı politikaların oluşturulmasına ve tecrübelerin ve yapılan uygulamaların sonuçların değerlendirilmesine, yani öğrenen ve öğreten ağ olmasındaki önceliğimizi hep vurguladık" şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde İŞKUR tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere dikkat çeken Uzunkaya, "İŞKUR olarak 10 bin personelimizle Türkiye'nin 81 ilinde 78 hizmet merkezinde 82 milyon ülke insanına hizmet sunuyoruz. Diğer taraftan yüzlerce ülkenin nüfusuna tekabül eden 3 buçuk milyonluk Suriyeli insanımıza yönelik faaliyetler, işimizin zorluğunu biliyoruz. Dolasıyla bu zorluklarla mücadelede uluslararası işbirliğinin ve bilgi paylaşımının ne kadar anlamlı olduğunu ortaya koyuyor. İş gücü piyasaları araştırmaları bizim için çok büyük anlam ifade etmektedir" dedi.

2007 yılında İŞKUR olarak gerçekleştirdikleri iş gücü piyasasına yönelik talep araştırmalarının kendi politikalarını oluşturmalarında etkili olduğunu vurgulayan Uzunkaya, "İş gücü piyasası araştırmalarının tüm taraflarca tartışıldığı, talep yönüyle yapılan tartışmalar ve sonuçların yanında arz tarafının birlikte değerlendirilmesi, iş gücü piyasasının araştırmalarının bizim ve benzer çalışmayı yapan kurumları ve kuruluşları, ülkelerin etkinliklerinin değerlendirilmesi büyük önem ifade etmektedir” dedi.

Konuşmalar, katılımcıların aile fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.