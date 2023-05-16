İŞKUR'dan kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 150 bin lira hibe desteği

İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden İdari Para Cezası Olarak Tahsil Edilen Tutarları Kullanmaya Yetkili Komisyon'un 2023 yılı 1. dönem toplantısında alınan kararlar uyarınca 145 projeye 18.1 milyon lira destek sağlanacak. Tahsis edilen 18.1 milyon lira ile engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına, engelli istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine, engellinin işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına, engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimi ile ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edileceği “Korumalı İşyeri Desteği”ne yönelik projeler desteklenecek.

Engelli kendi işini kurma hibe desteği miktarı ise 2023 yılında tarım ve hayvancılık dışındaki projeler için yaklaşık yüzde 67'lik bir artışla 150 bin lira olacak. Hibe başvuruları 9 Haziran tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

İŞKUR'un engellilere yönelik sağladığı hibe desteğinden 2014 yılından bu yana 3 bin 457 engelli girişimci yararlandı. Bu kişilere sağlanan destek tutarı ise yaklaşık 165 milyon lira oldu.