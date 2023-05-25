İşletmesi iki hafta arayla art arda su basan vatandaştan ABB'ye tepki

Ankara'da öğleden sonra etkili olan sağanak sonrası sahibi olduğu kafe sular altında kalan Adnan Akman, “Sakin kalmak için kendimizi zor tutuyoruz. 10 gün önce aynı şey yaşandı. Daha dükkanımızı açmadan aynı şeyi yine yaşıyoruz. Böyle bir saçmalık, böyle bir belediyecilik, böyle bir yönetim olamaz” dedi.

Ankara genelinde öğleden sonra etkili olarak kendisini yağmur ve dolu şeklinde gösteren yağışlı hava, şehrin birçok ilçesinde su baskını, küçük çaplı sel gibi durumların yaşanmasına neden oldu. Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman semti Altay Mahallesi'nde bulunan bir kafede de yağıştan kaynaklı maddi hasar meydana geldi. Alt katını su basan kafenin sahibi Adnan Akman, sorunun Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) kaynaklandığını dile getirdi. Akman, şunları kaydetti:

“Rögarların tıkanması dolayısıyla bütün çalışmaların yapıldığı yerde biriken sular parka dolduruyor. Sakin kalmak için kendimizi zor tutuyoruz. 10 gün önce aynı şey yaşandı. Daha dükkanımızı açmadan aynı şeyi yine yaşıyoruz. Saat 17.00-18.00'e kadar ne belediye ne de ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) yardıma gelmedi. Halimiz ortada, görüyorsunuz. Böyle bir saçmalık, böyle bir belediyecilik, böyle bir yönetim olamaz.”

Yaşanan olaydan kaynaklı maddi hasar aldıklarını söyleyen Akman, “Her şeyimiz yarım metre, bir metre suların altında. 10 gündür maddi hasarla uğraşıyoruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Belediye ilgilenmiyor ki başvuru yapalım. Biz belediyeyi arıyoruz, ‘kardeşim buraya bir araç gönderin' kimse gelmiyor. Şimdi geldiler, kepçelerle suları boşaltmaya çalışıyorlar. Bütün çamuru pisliği parka doldurdular” diye konuştu.

Akman, kafenin bulunduğu bölgede yaşanan su baskınlarına karşı bir çözüm beklediklerini vurgulayarak, “Biz çok mağduruz. Burada düğün salonumuz da var. Her şey sular altında. Bütün depolarımız, elektronik cihazlarımız, bütün ledlerimiz, sahnelerimiz çöp” ifadelerini kullandı.