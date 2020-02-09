İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İsmet Taşdemir: "Artık bence Türkiye'de bir şeylerin değişmesi lazım"

TFF 1.

Lig'in 21. haftasında Bursaspor'a 4-2 mağlup olan Osmanlıspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, "Artık bence Türkiye'de bir şeylerin değişmesi lazım" dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Çok değerlendirecek bir şey yok. Oyunun büyük bölümünde 55-60 dakika çok iyi oynadık. Bursaspor dan çok daha fazla üretkendik. Ama 2-1'den sonra oyunu koparacakken maalesef Alper hoca devreye girdi. 3-1 olmasını engelledi. Akabinde dönüşte golü yedik. Dolayısıyla oyunun kopma noktası orasıydı. Oyun koptu. 3-1 olup daha faklı bir oyun oynayacakken 2-2'ye geldi. Çok üzgünüm mağlup olduk. Ama artık bence Türkiye'de bir şeylerin değişmesi lazım. Böyle gittikçe hiçbir şey değişmez hep devam eder" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.