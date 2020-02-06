İspanya'da Mehteran rüzgarı

Mehteranlar Birliği'nin, İspanya'da 394'üncüsü düzenlenen Moros y Cristianos (Müslümanlar ve Hristiyanlar) festivalindeki yürüyüş ve konseri büyük ilgi gördü.

İspanya'nın Alicante şehrine bağlı Sax'ta bu yıl 394'üncüsü düzenlenen Moros y Cristianos (Müslümanlar ve Hristiyanlar) festivalinde Mehteran Birliği rüzgarı esti. Her yıl 1-5 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen festivale, bu yıl 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Los Turcos (Türkler) grubunun davetiyle Milli Savunma Bakanlığı'nın desteği, Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçiliği'nin koordinasyonu ve Madrid Yunus Emre Enstitüsü organizasyonuyla katılan Mehteran Birliği'nin yürüyüş ve konseri büyük ilgi gördü. Festivali izleyen binlerce kişinin sevgi gösterileriyle karşıladığı Mehteran Birliği, geleneksel marşlarının yanı sıra İspanyol marşları da çalarak gönülleri fethetti.

Mehteran Birliği'ni izlemek üzere festivale katılan T.C. Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Los Turcos grubu ile Türkiye arasında gönül bağı kurulduğunu ve Sax'ta Türkiye'nin çok sevildiğini ifade ederek Mehteran Birliği'nin katılımından dolayı festivali izleyen herkesin büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Sax Belediye Başkanı Laura Esteban, Mehteran Birliği'nin festivale katılımından dolayı bu yılın kendileri açısından özel bir yıl olduğunu, Türkiye ile Saxlılar arasında çok güzel bir bağ olduğunu ve her iki tarafın da birbirlerinin kültürlerine büyük ilgi duyduğunu ifade etti.

Los Turcos grubu başkanı Francisco Snchez, Mehteran Birliği'nin festivale katılarak Türkler grubuyla birlikte olmasının kendileri için bir hayal olduğunu ve bugün hayallerinin gerçekleşmesinden dolayı duyduğu onur ve mutluluğu ifade edecek kelime bulamadığını söyledi. Bir önceki yıl 60 kişilik bir kafileyle Türkiye'ye giderek Sax'ın manevi hâmîsi San Blas'ın mezarının bulunduğu Sivas'ın yanı sıra Ankara ve İstanbul'u ziyaret ettiklerini aktaran Sanchez, Saxlıların Türkiye'ye karşı gittikçe artan ilgisiyle bu yaz daha kalabalık bir grupla tekrar Türkiye'ye gideceklerini vurguladı.

Madrid Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ersin Adıgüzel ise, Mehteran Birliği'nin festivale katılımıyla bu yılın festivali izleyenler açısından unutulmaz bir yıl olduğunu ve Türkiye'ye duyulan ilgi ve sevginin daha da arttığını dile getirdi.