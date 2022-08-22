Isparta Dariderese Barajı ile Mersin Sorsun Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

Isparta Merkez Darıderesi 2 Barajın ile Mersin Sorgun Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Isparta Merkez Darıderesi 2 Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile Isparta şehir merkezine yıllık 7,60 milyon metreküp içme suyu sağlanacağını belirterek Mersin Sorgun Barajı'nda ise temelden yüksekliği 109 metre olup 53 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir” dedi.

Devam eden inşa çalışmalarının ayrıntılarına da değinen Genel Müdür Akca; gövde üstü parapet betonu ve gövde geçirimsizlik imalatları devam ettiğini, köprünün fore kazık çalışmaları ise tamamlandığını belirterek; “Sorgun Barajı'nın tamamlanması ile 9 köy ve 2 beldeyi kapsayan 60 bin dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak, ayrıca kurulacak enerji santrali ile yıllık yaklaşık 38 milyon kilovat saat enerji üretimi sağlanacaktır” dedi.

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, çalışmaları devam eden Isparta Merkez Darıderesi 2 Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile Isparta şehir merkezine yıllık 7,60 milyon metreküp içme suyu sağlanacağını söyledi. Akca, “Gövde dolgu çalışmaları yüzde 90 mertebesinde tamamlanmış olup, 650 bin metreküp kaya dolgu malzemesi kullanılmıştır. Teknik olarak dolgu malzemelerinin bir süre oturması beklenecek ve barajın ön yüzünün beton dolgu çalışmalarına geçilecektir. Bu süreç içerisinde ise İletim hattı imalatları ve dolusavak inşaatının yapılması planlanmaktadır” dedi. Dolusavak imalatı kazılarına başlanıldığını ifade eden Genel Müdür Akca, “Dolusavak imalatı kazıları devam etmektedir. Temelden yüksekliği 64 metre ve su depolama kapasitesi 4,72 milyon metreküp olan Isparta Merkez Darıderesi 2 Barajının tamamlanması ile Isparta il merkezine yıllık 7,6 milyon metreküp daha içme ve kullanma suyu sağlaması hedeflenmektedir” bilgisini verdi.